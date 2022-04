Mesmo em tempo de guerra os ucranianos não perdem o sentido de humor. Numa loja de recordações no centro histórico de Lviv, além do porta-chaves ou ímanes com as cores da bandeira ucraniana ou com o nome da cidade, há agora um produto que esgota em poucas horas: trata-se de papel higiénico - sim, não é erro - com a cara de Vladimir Putin.









