Ucrânia vai impor vistos a cidadãos russos que queiram entrar no país a partir de julho

A Ucrânia vai impor vistos para os russos a partir de 1 de julho, anunciou esta sexta-feira o Presidente Volodymyr Zelensky, quando se aproximam os quatro meses da invasão russa do país.

"A Ucrânia vai introduzir um regime de vistos para os cidadãos russos a partir de 1 de julho com o objetivo de "contrariar as ameaças sem precedentes à segurança nacional, à soberania e à integridade territorial do nosso Estado", indicou no Telegram o chefe de Estado.

Uma hora e meia mais tarde, o primeiro-ministro Denys Chmygal anunciou a adoção pelo seu Governo de uma decisão formal relativa à rutura de um acordo sobre o regime "sem vistos" com a Rússia.