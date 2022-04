Ucraniana torturada, violada e morta por soldados russos encontrada com lágrimas e sem unhas

"Era como se tivesse tentado lutar contra os agressores. Foi baleada à queima roupa porque só restava metade da cabeça", disse o padrasto, Andrii Derenko, ao jornal

O corpo de Karina Yershova foi encontrado em Bucha, na Ucrânia, com vestígios de lágrimas, várias feridas e quase sem unhas depois da jovem de 23 anos ter sido torturada, violada e morta a tiro por soldados russos.The Telegraph.

A família foi informada pela polícia de que Karina tinha sido assassinada e torturada, mas omitiram alguns detalhes.

"Achamos possível que tenha sido violada", disse Andrii ao The Telegraph. "Não vimos a parte inferior do corpo, mas daquilo que vimos, podemos apenas imaginar o que poderá estar no resto do corpo."

Segundo contam, Karina foi encontrada com "lágrimas" e "feridas" no corpo, e as mãos estavam tão queimadas que os ossos eram visíveis. Os anéis de prata que costumava usar permaneceram nos dedos.

A família fugiu da região de Donetsk, na Ucrânia, em 2014, quando os separatistas apoiados por Moscovo começaram a lutar contra as forças ucranianas.



"Os soldados russos não são humanos. São animais", diz Andrii.



Karina tinha sido dada como desaparecida a 10 de março.