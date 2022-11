As autoridades ucranianas admitem a hipótese de evacuar a capital do país, Kiev, caso as infraestruturas energéticas entrem em colapso absoluto, face aos bombardeamentos russos, conduzindo a uma falha generalizada de eletricidade. Segundo o jornal ‘The New York Times’, que avançou com a notícia, já haverá planos para a retirada das cerca de três milhões de pessoas que residem atualmente em Kiev.





Confirmam-se, assim, as previsões que apontavam para a entrada numa nova fase da guerra com a chegada do frio. Consciente do rigor do inverno na Ucrânia, com as temperaturas a descerem muito abaixo dos zero graus, as tropas de Putin têm atacado sem piedade as instalações elétricas, levando ao corte de energia em múltiplas localidades. Dificuldades acrescidas para o povo ucraniano, numa guerra que se prolonga sem fim à vista, o que está a deixar preocupada a administração de Biden. Uma preocupação confirmada pelo jornal ‘Washington Post’, segundo o qual a diplomacia norte-americana pediu, em privado, ao Governo ucraniano que deixe aberta a possibilidade de negociar a paz com a Rússia.