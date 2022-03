“Temos grandes problemas e fazemos o luto pelas pessoas que morrem. Ontem [terça-feira] foi um dia em que atingimos um número muito triste para nós: 52 crianças morreram. É muito difícil para nós na Ucrânia e por isso agradecemos a ajuda.” As palavras do vice-governador de Cernauti, na Ucrânia, foram deixadas esta quarta-feira à tarde em Suceava, na Roménia, logo após a chegada de quatro camiões com equipamento médico - oferecido por Itália -, ao centro logístico que receberá ajuda humanitária destinada ao país em guerra. O material doado seguiu durante a noite.



“Agora, só vêm quatro camiões, mas nos próximos dois dias vão chegar mais 13 camiões e 23 ambulâncias. Estaremos prontos para dar mais apoio”, afirmou Fabrizio Curcio, líder da Proteção Civil italiana. Também presente no momento simbólico, o comissário europeu para a gestão de crise destacou a solidariedade demonstrada na Europa. “Até agora, a assistência já oferecida no quadro do mecanismo de Proteção Civil já superou um valor de 100 milhões de euros. Isto é encorajador”, referiu.

Lento avanço da Rússia FOTO: DR





“Quero dizer que estamos determinados a continuar, determinados a ficar do lado da Ucrânia, e vamos também apoiar a Roménia e outros países vizinhos da Ucrânia que estão a acolher refugiados ucranianos”, assegurou o esloveno Janez Lenarcic. E deixou, em nome da Europa, uma garantia: “Não vão ser deixados sozinhos.” Nos últimos dias, tem aumentado o número de camiões e ‘caravanas’ humanitárias a entrar na Ucrânia através da fronteira de Siret – por onde já entraram na Roménia 100 mil cidadãos em fuga do país vizinho.







