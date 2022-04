UE aprova mais 500 milhões de euros em armas antecipando ofensiva russa a leste da Ucrânia

O Conselho da União Europeia (UE) aprovou esta quarta-feira mais uma assistência de 500 milhões de euros para aquisição e fornecimento de armamento às Forças Armadas ucranianas, considerado crucial face à anunciada ofensiva russa no leste da Ucrânia.

Este novo pacote de ajuda junta-se àqueles, do mesmo montante, acordados pelos Estados-membros em 28 de fevereiro e 23 de março passados, ascendendo assim a 1,5 mil milhões de euros os recursos já mobilizados ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz para apoiar as forças ucranianas, naquela que é a primeira vez na história que a UE financia o fornecimento de armamento a um país terceiro.

"Com estes novos 500 milhões de euros adicionais, a UE atribuiu um total de 1,5 mil milhões de euros para apoiar o fornecimento de equipamento militar dos Estados-membros da UE às Forças Armadas ucranianas. As próximas semanas serão decisivas. Enquanto a Rússia se prepara para uma ofensiva no leste da Ucrânia, é crucial que continuemos e intensifiquemos o nosso apoio militar à Ucrânia para defender o seu território e população e evitar mais sofrimento", comentou esta quarta-feira o Alto Representante da União para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell.