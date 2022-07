A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu esta quarta-feira aos Estados-membros para reduzirem o consumo de gás em 15% até março como medida de prevenção perante uma possível redução ou até corte total do abastecimento de gás russo à Europa.









“A Rússia está a fazer chantagem com a Europa. A Rússia está a usar a energia como uma arma. Por isso, a Europa tem de estar preparada para qualquer eventualidade, seja um corte parcial, substancial ou mesmo um corte total do gás russo”, avisou a líder da Comissão Europeia. Por enquanto, a medida é voluntária, mas Bruxelas admite torná-la vinculativa em caso de agravamento da situação.

O abastecimento de gás russo à Europa através do gasoduto Nord Stream 1 está parado há mais de uma semana devido a operações de manutenção e deverá ser reiniciado esta quinta-feira, mas Bruxelas teme que a Rússia invente um qualquer pretexto para adiar a sua entrada em funcionamento ou reduzir a quantidade de gás enviada. Esta quarta-feira mesmo, o Presidente russo, Vladimir Putin, queixou-se de um alegado atraso na devolução de uma turbina que estava a ser reparada no Canadá e admitiu que as operações poderão ter de ser suspensas.





Objetivos além do Donbass







O MNE russo, Sergei Lavrov, admitiu que os objetivos da Rússia "já não se limitam à região do Donbass", indicando que outras regiões podem ser ocupadas de forma permanente.

Três mortos em Kharkiv



Mísseis russos mataram três pessoas na cidade de Kharkiv, incluindo um rapaz de 13 anos que esperava o autocarro.







Erdogan deixa Putin ‘pendurado’



O PR turco, Tayyip Erdogan, deixou Vladimir Putin ‘pendurado’ durante quase um minuto perante as câmaras, antes do um encontro em Teerão, na terça-feira. O líder russo não consegue disfarçar o incómodo e faz várias caretas enquanto espera, mostram as imagens. Terá sido uma vingança de Erdogan por Putin o ter deixado à espera durante dois minutos em 2020.