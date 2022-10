UE pede que Israel continue a evitar que Rússia contorne sanções europeias

A União Europeia (UE) saudou esta segunda-feira o compromisso de Israel para evitar que a Rússia contorne as sanções europeias, apelando a mais "trabalho em conjunto" nesta matéria, na primeira reunião em 10 anos entre Bruxelas e Jerusalém.

"A UE congratula-se com o compromisso de Israel de evitar a evasão das sanções através do seu território e continuará a trabalhar em conjunto com Israel sobre esta questão", indica a diplomacia comunitária, numa posição divulgada no final daquela que foi a 12ª reunião do Conselho de Associação UE-Israel, que teve lugar em Bruxelas 10 anos após a 11ª reunião.

A União Europeia reitera ainda "a sua condenação, nos termos mais veementes possíveis, da agressão militar não provocada e injustificada da Rússia contra a Ucrânia, que viola grosseiramente o direito internacional e mina a segurança e estabilidade europeias e globais, e congratula-se com o voto de Israel na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre as resoluções relevantes".