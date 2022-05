UE vai "aumentar consideravelmente" apoio militar à Moldova , diz presidente do Conselho Europeu

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, garantiu esta quarta-feira durante uma visita à Moldova que a União Europeia (UE) vai "aumentar consideravelmente" o seu apoio militar a este país, particularmente ameaçado no quadro da agressão russa à Ucrânia.

Numa conferência de imprensa conjunta com a Presidente da Moldova, Maia Sandu, em Chisinau, Charles Michel sublinhou que "este é um momento determinante para a Moldova e para a Europa", reiterou que "a UE está em total solidariedade com a Moldova" e defendeu que a União tem "o dever de ajudar" o país, designadamente através do aumento do apoio à sua "estabilidade, segurança, integridade territorial e soberania".

"No ano passado, anunciámos um apoio de 7 milhões de euros para equipamento, ao abrigo do mecanismo europeu de apoio à paz, e este ano planeamos aumentar significativamente o nosso apoio à Moldova, fornecendo às suas forças armadas equipamento militar adicional", anunciou o presidente do Conselho Europeu.