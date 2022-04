Último foco de resistência em Mariupol sob novo ataque russo

nas caves de siderurgia Azovstal, onde estão refugiados centenas de civis.

O chefe de Estado ucraniano assegurou que o seu país irá lutar e defender-se, qualquer que seja o número de militares russos naquela região.



Ataques em Mariupol

Em Mariupol, os ataques russos continuam e centenas de civis estão refugiados nas caves de siderurgia Azovstal. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia divulgou imagens de mulheres e crianças abrigadas há semanas nas caves da fábrica. "Queremos viver uma vida normal e calma, queremos sair daqui", disse uma das mulheres, pedindo que pelo menos as crianças, que estão a passar fome, possam sobreviver.



"Milhares de civis, incluindo mulheres, crianças e idosos, permanecem em Mariupol sob bombardeamento russo. Muitos escondem-se em abrigos anti-bombas ao lado das forças ucranianas, com os seus feridos e mortos. As pessoas têm falta de alimentos, água e medicamentos, e precisam de evacuação imediata e segura", pode ler-se na publicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



As forças russas iniciaram a já esperada ofensiva no leste da Ucrânia com o objetivo de fazer recuar a defesa ucraniana e conquistar mais território. Segundo a Reuters, os oficiais ucranianos descreveram a nova investida bélica como a "segunda fase da guerra." Em Mariupol, as forças russas atacam o último foco de resistência,O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que a Rússia já tinha iniciado a "Batalha de Donbass" no leste ucraniano e que "uma grande parte de todo o exército russo está agora concentrado nesta ofensiva". A Rússia terá 76 batalhões na região do Donabass, sendo que 11 chegaram nos últimos dias, segundo o departamento de Defesa norte-americano.Os media ucranianos relataram explosões ao longo da linha da frente de batalha com bombardeamentos em Marinka, Slavyansk e Kramatorsk. Mas também em Kharkiv, no nordeste, Mykolaiv, no sul e Zaporizhzhia, no sudeste. As sirenes de ataque aéreo dispararam em várias zonas do país.

Segundo Eduard Basurin, porta-voz das milícias da República Popular de Donetsk, entrevistado pela televisão pública russa, as forças pró-russas controlam todos os bairros residenciais de Mariupol.

A Rússia emitiu um ultimato no fim de semana aos defensores de Mariupol para que entregassem as armas em troca da própria vida. As forças ucranianas recusaram render-se e prometeram lutar até o fim.



Ataques em Kherson

A vila de Oleksandrivka, na região de Kherson, também foi alvo de ataques. O Comando Operacional "Sul" das Forças Armadas da Ucrânia conseguiram travar uma investida russa e contabilizaram 28 mortos russos e vários equipamentos de guerra russo destruídos, incluindo blindados, automóveis e drones.



"Um ataque de quase uma hora do exército russo às posições das Forças Armadas da Ucrânia na área de Oleksandrivka não teve sucesso. O inimigo recuou para restaurar as forças", lê-se num comunicado divulgado no Facebook por este comando operacional.

"A luta dos ucranianos em defesa do seu país continua, e o Ministério da Defesa do Japão continua com o nosso máximo apoio", lê-se no tweet.



Depois de ter enviado capacetes, coletes à prova de bala, rações de combate, tendas e roupa de inverno, agora o Governo Japonês vai ajudar as forças ucranianas com fatos e máscaras de proteção nuclear, biológica e química e drones.

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022





Iryna Verechtchuk, vice-primeira-ministra ucraniana, informou que pelo terceiro dia consecutivo não conseguiram chegar a acordo para a organização de corredores humanitários para retirar civis esta terça-feira.





Também o Japão vai reforçar a ajuda à Ucrânia e enviar mais equipamento militar. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa do Japão, através do Twitter."Hoje [19 de abril], (...) infelizmente, não existe qualquer corredor humanitário. Os bombardeamentos intensos continuam em Donbass", no leste do país.Forças ucranianas atacaram uma vila, Golovchino, perto da fronteira com a Rússia, ferindo um morador. Segundo a Reuters, o anúncio foi feito através do Telegram pelo governador da província russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.