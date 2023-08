União Europeia aplica na cooperação com Kiev 135 milhões de euros antes destinados a Rússia

A Comissão Europeia decidiu esta quarta-feira transferir para um programa de colaboração com a Ucrânia e a Moldova 135 milhões de euros que faziam parte de um instrumento de cooperação com a Rússia e a Bielorrússia.

"A decisão de cancelar a cooperação originalmente prevista com a Rússia e a Bielorrússia através dos programas inter-regionais é resultado da agressão brutal da Rússia contra a Ucrânia", sustentou a comissária para a Coesão e Reformas, a portuguesa Elisa Ferreira, citada em comunicado.

Elisa Ferreira acrescentou que a transferência de verbas para programas de cooperação com a Ucrânia e a Moldova "vai fortalecer a colaborações entre as regiões da União Europeia [UE] e parceiros locais com os parceiros ucranianos e moldavos".