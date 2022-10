A Ucrânia necessita de "três a quatro milhões de euros por mês para satisfazer as suas necessidades básicas". O número foi avançado esta sexta-feira pela presidente da Comissão Europeia, revelando que, no próximo ano, a Ucrânia receberá da UE 18 mil milhões de euros. "A discussão [entre os líderes da União Europeia] foi em redor do financiamento mensal de 1,5 mil milhões de euros à Ucrânia, financiados pela UE", explicou, acrescentando que isto resulta "num valor global de 18 mil milhões" para 2023.









