União Europeia avança com 20 milhões de euros para apoiar pelo menos 200 'startup' ucranianas

A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira que vai disponibilizar 20 milhões de euros, através do programa de financiamento Conselho Europeu da Inovação, para apoiar pelo menos 200 empresas ucranianas em fase de arranque ('startup') na área da tecnologia.

"A Comissão Europeia lançou uma ação ambiciosa, no valor de 20 milhões de euros, para apoiar a comunidade de inovação ucraniana. Mediante uma alteração específica do programa de trabalho de 2022 do Conselho Europeu da Inovação, a nova iniciativa apoiará, pelo menos, 200 empresas ucranianas de tecnologia profunda com um montante máximo de 60 mil euros cada", informa o executivo comunitário em comunicado hoje divulgado.

Previsto está também "apoio não financeiro, como serviços de consultoria empresarial e de estabelecimento de parcerias", numa iniciativa que "reforçará a capacidade dos inovadores ucranianos para interagirem com o ecossistema de inovação europeu, entrarem em novos mercados e beneficiarem de instrumentos de financiamento europeus", adianta Bruxelas.

Citada pela nota, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aponta que, "embora continue a enfrentar a agressão militar russa, a Ucrânia deve olhar já para o futuro".

"O país conta com um panorama vibrante de empresas tecnológicas em fase de arranque e tem grande potencial para o desenvolvimento de empresas inovadoras. É muito importante preservar esta capacidade económica e permitir que os inovadores tecnológicos ucranianos cresçam e continuem a integrar-se no ecossistema de inovação europeu", conclui Ursula von der Leyen.

Estes 20 milhões de euros de apoio serão desembolsados através de um convite à apresentação de propostas para uma rede pan-europeia de associações de 'startup', que será lançado no dia 23 de junho.

O Conselho Europeu de Inovação é o programa de inovação para identificar, desenvolver e ampliar as tecnologias inovadoras ao nível europeu.

Criado ao abrigo do programa Horizonte Europa, o Conselho Europeu de Inovação tem um orçamento de 10,1 mil milhões de euros entre 2021 e 2027, para apoiar desde a investigação na fase inicial, até à prova de conceito, transferência de tecnologia e o financiamento e escala de 'startups' e pequenas e médias empresas.

As relações entre a UE e a Ucrânia no domínio da investigação e inovação remontam a 2002, ano em que a Comunidade Europeia e a Ucrânia assinaram um Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica.

Em 2015, a Ucrânia passou a estar plenamente associada ao Horizonte 2020, o programa de investigação e inovação europeu, no âmbito do qual 170 entidades ucranianas receberam aproximadamente 46 milhões de euros de financiamento da UE.

Em 2016, a Ucrânia e a UE celebraram também um acordo sobre a associação do país ao Programa Euratom de Investigação e Formação.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.