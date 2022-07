União Europeia condena "veementemente" ataque russo ao porto de Odessa

A União Europeia (UE) condenou este sábado "veementemente" o ataque russo ao porto ucraniano de Odessa, um dia após o acordo assinado para a retoma das exportações de cereais bloqueadas pela guerra.

"A UE condena veementemente o ataque com mísseis russos ao porto de Odessa. Atingir um alvo crucial para as exportações de cereais, um dia após a assinatura dos acordos de Istambul, é particularmente repreensível", escreveu o Alto-Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, no seu perfil no Twitter.

Segundo frisou, este ataque demonstra, "mais uma vez, o total desrespeito da Rússia pelas leis e pelos compromissos internacionais".





EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments#StopRussia