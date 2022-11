União Europeia desembolsa nova parcela de 2,5 mil milhões de euros de assistência macrofinanceira

A Comissão Europeia desembolsou esta terça-feira a segunda parcela de 2,5 mil milhões de euros no âmbito da operação de assistência macrofinanceira (AMF) excecional de cinco mil milhões de euros para a Ucrânia, aprovada pelo Conselho Europeu em junho.

Com o pagamento efetuado esta terça-feira, o total da AMF à Ucrânia, desde o início da ofensiva militar lançada pela Rússia, em 24 de fevereiro, atinge os 6,7 mil milhões de euros, segundo um comunicado do executivo comunitário.

Os financiamentos têm sido disponibilizados à Ucrânia sob a forma de empréstimos "em condições muito favoráveis", nomeadamente de vencimento a mais longo prazo do que sob as assistências macrofinanceiras habituais, e com os juros a serem cobertos pelo orçamento da União Europeia (UE).

A terceira e última prestação -- de 500 mil euros -- deverá ser desembolsada no próximo mês de dezembro.

A ofensiva militar russa na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.595 civis mortos e 10.189 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.