União Europeia paga cerca de 260 milhões de euros pela importação de petróleo russo

A União Europeia (UE) paga diariamente cerca de 260 milhões de euros pelas importações de petróleo russo, de acordo com um relatório publicado esta terça-feira pela organização ecologista Transport & Environment (T&E).

No momento em que decorre a invasão russa da Ucrânia, e dada a incerteza de como as sanções da UE contra Moscovo irão afetar o setor energético, a T&E coloca o montante total das exportações de petróleo bruto russo para a Europa e o Reino Unido no ano passado em 104 mil milhões de euros, muito mais elevado do que os 43,4 mil milhões de euros das compras de gás natural russo.

No entanto, a associação, que apela à UE para levar a cabo um "embargo global ao petróleo russo", explicou que a dependência do continente dos fornecimentos russos no seu conjunto, embora significativa, não é intransponível.