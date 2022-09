AUnião Europeia pediu no sábado à Rússia para “respeitar os contratos” após o corte total de abastecimento de gás através do gasoduto Nord Stream 1 devido a um problema técnico, que peritos dizem não passar de um mero pretexto para aumentar a pressão energética sobre a Europa por causa do apoio à Ucrânia.









Conforme tinha anunciado na véspera, a Gazprom manteve no sábado as torneiras do gasoduto fechadas após o término das operações de manutenção de rotina que tinham levado à suspensão das operações na quarta-feira. A empresa estatal russa alega que uma fuga de óleo entretanto detetada numa turbina impede que as operações sejam retomadas em segurança. No entanto, técnicos da multinacional alemã Siemens, encarregada da manutenção do gasoduto, garantem que não existem motivos técnicos para parar a operação, porque normalmente este tipo de fugas não afetam o funcionamento da turbina e podem ser facilmente resolvidos por técnicos locais. A Siemens garantiu ainda que não foi contactada pela Gazprom para fazer a reparação, mas mostrou-se disponível.

A UE não acredita nos motivos avançados pela Gazprom para o corte de gás, classificando-os como uma “falácia”, e sábado, pela voz do comissário da Energia, Paolo Gentiloni, lembrou a Rússia que os contratos “devem ser respeitados”.





Erdogan oferece mediação em Zaporíjia







Erdogan oferece mediação em Zaporíjia

O PR turco, Tayyip Erdogan, ofereceu-se sábado a Putin como mediador para tentar resolver a crise na central nuclear de Zaporíjia, ocupada pelas tropas russas desde março. "A Turquia pode desempenhar um papel facilitador [de um acordo] tal como já fez na questão dos cereais", disse a Presidência turca após uma conversa telefónica entre os dois líderes. Entretanto, a Rússia voltou a acusar as forças ucranianas de tentarem recapturar a central num novo ataque, na madrugada de sábado, que foi repelido .