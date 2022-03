União Europeia quer que Ucrânia se junte ao bloco, diz Ursula von der Leyen

"A Ucrânia pertence à União Europeia (UE) e o bloco quer que ela faça parte", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma entrevista à Euronews este domingo."Temos um processo em curso com a Ucrânia que envolve, por exemplo, integrar o mercado ucraniano no mercado único. Temos uma cooperação muito estreita na rede de energia, por exemplo. Há muitos tópicos em que trabalhamos juntos e, de fato, com o tempo, fazem parte de nós. São um de nós e queremos que eles façam parte [do bloco europeu]", disse von der Leyen.O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse, este domingo, que conversou com von der Leyen sobre o fortalecimento das capacidades de defesa da Ucrânia e sobre a sua adesão à UE.

Also had a phone conversation with @vonderleyen. Talked about concrete decisions on strengthening Ukraine's defense capabilities, macro-financial assistance and Ukraine's membership in the #EU.