Ursula Von der Leyen e Josep Borrell a caminho de Kiev

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, estão a caminho da capital ucraniana para um encontro com o presidente Volodymyr Zelensky.

"Ansiosa por estar em Kiev", escreveu von der Leyen na rede social Twitter, numa mensagem acompanhada de uma foto com Borrell e o primeiro-ministro da Eslováquia, Eduard Heger, numa estação de caminhos-de-ferro ao lado de um comboio com as cores da Ucrânia.

"Vou para Kiev", escreveu o chefe da diplomacia europeia.