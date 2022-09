Venezuela acusa Ocidente de provocar Rússia e apoia criação de comissão para dialogar

A Venezuela condenou, em Nova Iorque, as "provocações militares" e as "sanções económicas" internacionais contra Moscovo, na sequência da invasão da Ucrânia, e apoiou a proposta do México de criar uma comissão facilitadora do diálogo.

Esta posição foi apresentada, no sábado, pelo ministro de Relações Exteriores venezuelano, Carlos Faría, que leu uma "carta aberta à humanidade" do Presidente, Nicolás Maduro, durante a 77.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU.

"Condenamos todas as provocações militares e sanções económicas, de ingerência, contra a Rússia, assim como a campanha de ódio desencadeada em detrimento do povo eslavo, por considerar que estas ações, longe de contribuírem para a paz, atiçam o fogo da guerra", disse.