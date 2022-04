Vida em Kiev começa a voltar à normalidade, também com peças de teatro

Kirill Kashlikov teve que fazer alguns ajustes para que estes dois eventos acontecessem, uma vez que alguns de seus atores não estão prontos para voltar a Kiev, enquanto outros estão no exército a defender o seu país. A peça de sábado teve apenas oito atores, em vez dos 17 habituais, o que exigiu que reescrevessem todo o guião da peça e o adaptassem a um palco mais pequeno.



Petro Sova, 42 anos, um dos membros do elenco, recebeu um aviso de que deveria integrar a força militar que defende a Ucrânia da invasão russa no mesmo dia da estreia da peça, no sábado. "Não dormi durante duas noites. Nem podia acreditar nisto, segurar uma arma", disse ao The Washington Post. "Conversei com Kirill e ele disse-me que, nesta situação, todos devemos fazer o que fazemos de melhor." Para Sova, isso significava encontrar uma maneira de adiar a sua ida para a frente de guerra para que pudesse participar da peça.