Vídeo chocante mostra soldados russos a castrar prisioneiro ucraniano

"Infelizmente, este é apenas o mais recente de uma série de vídeos que documentam tortura e execuções extrajudiciais de prisioneiros de guerra e pessoas fora de combate, cometidos por militares", acrescentou a ONU.

De acordo com a CNN International, a Amnistia Internacional, organização defensora dos direitos humanos, exigiu que os vídeos fossem alvo de investigação.

Vídeos que, supostamente, mostram soldados russos a mutilar e a matar um prisioneiro ucraniano circulam nas redes sociais. As imagens revelam o homem, que surge amarrado e amordaçado, a ser mutilado na zona genital. Nas três partes do vídeo é possível observar que o homem veste as cores da bandeira ucraniana - azul e amarelo.Na primeira parte do vídeo, a vítima é amordaçada e cercada por quatro homens. Uma segunda parte mostra o homem a ser mutilado na zona genital. Nas imagens finais, o prisioneiro é baleado na cabeça.Segundo o que a CNN International informa, a veracidade das imagens ainda não foi comprovada. A Missão de Monitorização dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia afirmou que "a tortura e as execuções sumárias de prisioneiros de guerra e pessoas fora de combate são crimes de guerra".