O Pentágono divulgou esta quinta-feira imagens do incidente entre um drone norte-americano e dois caças russos no mar Negro, que parecem confirmar a versão dos EUA sobre os acontecimentos.



No vídeo, com cerca de 40 segundos, vê-se um dos caças Su-27 russos a atravessar-se, por duas vezes, à frente do drone americano e a largar combustível para tentar ‘cegar’ as câmaras e os sensores da aeronave.









