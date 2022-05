Viragem sobre adesão da Finlândia à NATO deu-se após "ultimato" da Rússia

O processo de adesão da Finlândia à NATO registou o ponto de viragem quando a Rússia emitiu um ultimato contra o alargamento da Aliança ao leste europeu, afirmou à Lusa o investigador Arkady Moshes.

"Tudo começou a mudar em novembro passado, quando a Rússia avançou com um ultimato e referiu que não deveria registar-se mais nenhum alargamento da NATO, em particular no leste da Europa, e que na Finlândia foi entendido como um veto às decisões soberanas do país", indicou em entrevista à Lusa Arkady Moshes, diretor do programa para a Europa de leste e Rússia do Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais (FIIA), sediado em Helsínquia.

O académico indicou que atualmente, o apoio à adesão à NATO "é suficiente", com opiniões favoráveis entre 60% a 70%. "E isto é o mais interessante, é um processo recente porque durante décadas o número de apoiantes neste país para uma adesão à NATO era entre 17% e 22%, por vezes 25%. Pelo contrário, a maioria era contra, entre 50% a 55%".



A Finlândia irá candidatar-se à NATO a 12 de maio, segundo noticiou o jornal finlandês Iltalehti, acrescentando que a decisão de aderir ocorrerá em duas etapas: com o presidente do país, Sauli Niinisto, a anunciar primeiro a sua aprovação para que a Rússia se junte à aliança de defesa ocidental, e de seguida por grupos parlamentares que votarão para a aprovação do pedido.