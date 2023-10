A vitória do populista Robert Fico nas eleições do passado sábado na Eslováquia fez disparar os alarmes em Bruxelas e em Kiev. Fico, que é próximo de Vladimir Putin e do húngaro Viktor Orbán, fez campanha com base na promessa de não enviar “nem mais uma bala” para a Ucrânia e teme-se que que a sua eleição possa abalar o consenso europeu sobre a ajuda militar a Kiev.









