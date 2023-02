O dia em que Volodymyr Zelensky demitiu o comandante-chefe das forças conjuntas da Ucrânia, na frente de guerra no Donbass, no Leste do país, os confrontos não abrandaram. Durante a manhã e início da tarde desta segunda-feira, uma forte troca de fogo de artilharia entre os militares ucranianos e a frente de ataque russa ecoou nos céus de Kupiansk, uma das cidades mais estratégicas nesta guerra, onde se mantêm violentos confrontos entre os dois beligerantes.









