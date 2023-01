O Presidente Vladimir Putin está aberto a contactos com o chanceler alemão, Olaf Scholz. A garantia foi dada ontem pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo o qual, no entanto, “neste momento não há negociações na agenda”.



A abertura para contactos é manifestada depois de a Rússia criticar Scholz por, após semanas de hesitação, ter decidido enviar tanques Leopard 2 para a Ucrânia e autorizar os aliados a fazerem o mesmo.









