O presidente russo, Vladimir Putin, pediu esta terça-feira à agência de segurança russa (FSB) para redobrar a atividade com o objetivo de conseguir combater as operações da Ucrânia e do Ocidente contra a Rússia.Num discurso direcionado aos oficiais da FSB, o presidente russo afirmou que a agência de segurança deve proibir a entrada de "grupos de sabotagem" provenientes da Ucrânia, reforçar a proteção de infraestruturas e intercetar serviços de segurança ocidentais em território russo.