O presidente russo, Vladimir Putin, passou por uma cirurgia bem-sucedida na passada semana. O Kremlin recorreu a uma tecnologia deepfake para fingir que este se encontrava a trabalhar. Segundo o jornal The Mirror, os especialistas revelaram que a operação era essencial para o líder.

Apesar dacirurgia ter sido efetuada com sucesso, Putin sofreu um problema na recuperação pós-cirúrgica na noite da passada sexta-feira, sendo que a sua situação piorou antes deste apresentar melhoras. De acordo com o jornal britânico, as aparições de Putin foram pré-gravadas para parecer que este se encontrava a trabalhar na sua mesa, como habitual.

O Kremlin não prestou declarações acerca da cirurgia e afirmou que Vladimir Putin se encontrava bem, negando problemas médicos.

Putin foi visto na sexta-feira passada a presidir uma reunião do seu conselho de segurança, o órgão que está encarregue de supervisionar a guerra na Ucrânia.

O General SVR, revelou que Patrushev, secretário do conselho de segurança e aliado de Putin, se mantém em comunicação com o presidente russo. O canal é conhecido por estabelecer uma suposta ligação com o analista político e professor Valery Solovey, possuindo este fontes secretas no Kremlin, Solovey afirmou saber detalhadamente os problemas de saúde de Vladimir Putin.

Putin, que irá completar 70 anos em outubro, deixou recentemente de participar num jogo anual de hóquei no gelo onde era presença habitual.