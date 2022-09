Voluntário britânico morre ao socorrer ferido na Ucrânia

O britânico, Craig Mackintosh, socorria uma pessoa ferida em Kharkiv, na Ucrânia, quando foi surpreendido por uma patrulha do exército russo no dia 24 de agosto, data em que se celebrou o 31º aniversário da Independência daquele país.





O jornal "The Telegraph" avançou que Craig morreu ao ser atingido por um projétil, lançado de um carro de combate, que feriu o voluntário no pescoço.

Após tomar conhecimento da morte do irmão, Lorna Mackintosh criou uma página na plataforma de angariação de fundos "GoFundMe" a que deu o nome de "Ajude a trazer um herói para casa".





O objetivo era recolher 4 mil libras, montante necessário para trasladar o corpo de Craig para a cidade de Thetford, no Reino Unido, mas a "GoFundMe" comunicou na manhã de quinta-feira que o valor teria sido já ultrapassado em mais de 1500 libras.





A agência funerária, "Turner Funerals", encarregou-se do transporte do corpo do voluntário. A diretora da agência, Lydia Turner, garantiu ao "The Telegraph" que a equipa vai recolher o corpo na cidade ucraniana de Lazova, na região de Kharkiv. O trajeto é feito de carro e conta com o apoio do consulado britânico.





Craig serviu o exército britânico até aos 23 anos, mas um quisto alojado no cérebro impediu-o de seguir a carreira militar. O jardineiro paisagista viu no conflito da Ucrânia a oportunidade de se oferecer para salvar vidas e abandonou o Reino Unido a 24 de março.