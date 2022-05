Voluntário de 15 anos morre em ataque russo durante retirada de animais de zoo em Kharkiv

O voluntário de 15 anos tornou-se a sexta vítima entre as pessoas que ajudaram a salvar os animais do ecoparque.

Desde o início da invasão ussa à Ucrânia, os trabalhadores do ecoparque, voluntários e ativistas dos direitos dos animais salvaram cerca de 80% dos animais e arriscaram as próprias vidas.

Um voluntário de 15 anos morreu e dois funcionários ficaram gravemente feridos num ataque russo durante a retirada de búfalos africanos do jardim zoológico Feldman Ecopark, em Kharkiv, na Ucrânia. Quanto aos feridos, "os médicos estão a lutar pelas suas vidas", sublinhou ainda.

Statement from the owner of Feldman Ecopark. pic.twitter.com/b2dyNggyOD