Von der Leyen anuncia investigação para punir "perpetradores de crimes hediondos"

A presidente da Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira uma investigação da União Europeia (UE) a alegados crimes cometidos em Bucha e noutras cidades ucranianas pelas tropas russas, salientando que os "perpetradores de crimes hediondos não podem ficar impunes".

"Esta tarde falei com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre os terríveis assassínios que foram descobertos em Bucha e noutras áreas de onde as tropas russas saíram recentemente. Transmiti-lhe as minhas condolências e assegurei-lhe o total apoio da Comissão Europeia nestes tempos terríveis", afirma Ursula von der Leyen, numa declaração esta segunda-feira publicada.

Vincando que "os perpetradores destes crimes hediondos não podem ficar impunes", a líder do executivo comunitário anuncia que "a UE criou uma equipa de investigação conjunta com a Ucrânia para recolher provas e investigar crimes de guerra e crimes contra a humanidade".