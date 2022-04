Von der Leyen avisa China para não subverter sanções e não apoiar regime russo

A presidente da Comissão Europeia avisou esta sexta-feira a China para "não interferir" nas sanções da União Europeia (UE) à Rússia nem apoiar militarmente o regime russo na guerra na Ucrânia, numa cimeira que ocorreu num "momento decisivo".

"A cimeira de hoje não foi certamente como habitual [pois] realizou-se numa atmosfera muito sóbria e num contexto da guerra russa na Ucrânia e foi bom termos tido hoje um diálogo muito aberto e muito franco com o Presidente Xi e o primeiro-ministro Li" da China, afirmou Ursula von der Leyen.

Falando em conferência de imprensa em Bruxelas no final da 23.ª Cimeira UE-China realizada por videoconferência, a líder do executivo comunitário acrescentou que "ficou claro que este não é apenas um momento decisivo para o continente [europeu], mas é também um momento decisivo para a relação [da UE] com o resto do mundo", assim como "para a ordem global baseada em regras" pois "nada ficará como era antes da guerra".