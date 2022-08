Von der Leyen elogia povo ucraniano ao lembrar vítimas de regimes autoritários

A presidente da Comissão Europeia prestou esta segunda-feira homenagem à coragem do povo ucraniano face à agressão militar da Rússia, numa mensagem divulgada por ocasião do Dia Europeu em Memória das Vítimas de todos os Regimes Totalitários e Autoritários.

"A 23 de agosto, honramos a memória das vítimas de regimes totalitários e autoritários, na Europa e fora dela. Hoje, no 83º aniversário da assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop -- entre as então Alemanha nazi e União Soviética -, esta data reveste-se de um significado especial", começa por referir Von der Leyen na mensagem divulgada pelo executivo comunitário.

A presidente da Comissão aponta então que, este ano, o Presidente russo Vladimir "Putin trouxe os horrores da guerra de volta à Europa, juntamente com a recordação de que a paz não pode ser tomada como certa", comentando que "a dolorosa memória do passado não é apenas uma recordação distante, tendo encontrado um eco na guerra ilegal e injustificada da Rússia contra a Ucrânia".