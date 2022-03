Washington e Londres acusam Rússia de ciberataques ao setor financeiro ucraniano

Os Estados Unidos e o Reino Unido acusaram esta sexta-feira a Rússia de ser responsável pelos ciberataques desta semana contra o Ministério da Defesa da Ucrânia e grandes instituições bancárias deste país.

Os ataques desta semana foram de "impacto limitado", já que as autoridades ucranianas conseguiram rapidamente repor as redes 'online', mas é possível que os russos estivessem a preparar as bases para invasões mais destrutivas, disse a principal autoridade de segurança cibernética da Casa Branca, Anne Neuberger.

As autoridades ucranianas classificaram os ciberataques de terça-feira como os piores da história do país.