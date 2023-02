Zelensky admite situação "muito difícil" na frente Leste

O Presidente ucraniano admitiu sábado à noite que a situação na frente Leste "é muito difícil", mas garantiu que as suas forças continuam a lutar e não tencionam recuar apesar dos constantes ataques russos. "O invasor está a usar mais e mais forças para derrubar as nossas defesas. A situação é muito difícil em Bakhmut, Vuhledar, Lyman e outras localidades", disse Volodymyr Zelensky.Do lado russo, o comandante dos mercenários do Grupo Wagner, que há semanas lutam para tentar capturar Bakhmut, também admite dificuldades. "Os ucranianos não estão a recuar, lutam até ao último homem. Há batalhas ferozes por cada rua, cada casa, cada escada", disse Yevgeniy Prigozhin, cujas forças têm sofrido pesadas baixas.Entretanto, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, garantiu ontem que as forças ucranianas têm reservas suficientes para suster a esperada ofensiva russa deste mês mesmo que nem todo o armamento ocidental prometido chegue a tempo.