Zelensky afirma que frente de Donetsk está coberta de cadáveres russos

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta segunda-feira que a frente de Donetsk, onde se travam combates intensos, está "literalmente coberta" com cadáveres russos e que "morrem às centenas todos os dias".

"A região de Donetsk continua a ser o epicentro da maior loucura dos ocupantes: centenas estão a morrer todos os dias. O terreno em frente às posições ucranianas está literalmente coberto com os corpos dos ocupantes", afirmou.

Zelensky disse que ao longo da linha da frente, as forças ucranianas estão a manter uma "defesa ativa" e em zonas do leste e do sul estão a empurrar "gradualmente" os russos.