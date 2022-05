Zelensky alerta para "chantagem" russa sobre fornecimento de alimentos

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu esta segunda-feira à França para não ceder à "chantagem" russa sobre o fornecimento de alimentos, numa reunião com a ministra dos Negócios Estrangeiros francesa, Catherine Colonna.

O gabinete de Zelensky, num comunicado em que resume as conversações, acusa a Rússia de estar a usar questões de segurança alimentar numa tentativa de aliviar as sanções internacionais, de saquear cereais e equipamentos agrícolas de regiões que as suas tropas controlam e de obstruir as exportações de cereais da Ucrânia.

Zelensky e Colonna discutiram as sanções à Rússia, o envio de armamento para apoiar o exército ucraniano e as aspirações da Ucrânia para aderir à União Europeia.