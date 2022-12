Zelensky alerta para possíveis novos ataques russos no Natal

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou esta sexta-feira a população ucraniana para a possibilidade das forças russas "estarem ativas" e realizarem novos ataques durante o Natal.

"Eles [os russos] desprezam os valores cristãos e quaisquer valores em geral. Portanto, prestem atenção aos sinais de alerta no ar. Ajudem-se e protejam-se sempre", frisou Zelensky, segundo a agência de notícias Ukrinform.

O chefe de Estado ucraniano realizou uma reunião na sede do mais alto órgão de controlo das Forças Armadas da Ucrânia para monitorizar a situação militar no terreno onde foram preparadas as "diferentes variantes de ações do estado terrorista".