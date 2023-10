O Presidente ucraniano anunciou a criação de uma nova Aliança das Indústrias de Defesa e convidou os fabricantes de armas de todo o Mundo a aderirem, durante o primeiro Fórum Internacional das Indústrias de Defesa, que se realizou na sexta-feira em Kiev e contou com a presença de 26 países, incluindo Portugal. “Uma aliança que valoriza o direito internacional e é capaz de trabalhar pela proteção real do direito internacional. Não estou a falar apenas da Ucrânia, mas também da segurança de qualquer nação do Mundo diante de uma agressão”, afirmou Zelensky.