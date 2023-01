Zelensky assegura que "dura batalha" por cidades como Bakhmut e Soledar na Ucrânia continua

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assegurou esta sexta-feira que a "dura batalha" por cidades como Bakhmut e Soledar, no leste da Ucrânia, continua, apesar de Moscovo ter concentrado "as suas maiores forças" naquela região.

"Embora o inimigo tenha concentrado as suas maiores forças nessa direção, os nossos soldados - as Forças Armadas da Ucrânia, todas as forças de defesa e segurança - estão a proteger o Estado", a região de Donetsk, sublinhou o chefe de Estado ucraniano.

Também o porta-voz do Estado-Maior do Exército ucraniano insistiu esta sexta-feira que "a batalha por Soledar continua", contrariando uma vez mais o anúncio das autoridades de Moscovo da conquista da pequena cidade situada no leste da Ucrânia.