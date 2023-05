O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou este domingo o monumento em honra das vítimas do ataque norte-americano que arrasou Hiroxima, em 1945, e traçou um paralelo entre a destruição de Bakhmut, na Ucrânia, e o horror do primeiro ataque nuclear a uma cidade. No fecho da cimeira do G7, na qual foi o convidado ‘surpresa’, Zelensky negou ainda que Bakhmut tenha sido ocupada pelos russos, como disse o líder do Grupo Wagner e o Presidente Vladimir Putin.









