Zelensky compara Rússia aos nazis

Volodymyr Zelensky assinalou o Dia da Vitória, esta segunda-feira, comparando a Rússia à Alemanha nazi e acusando as forças de Putin de tentarem "escravizar e destruir a Ucrânia" como fizeram as tropas de Hitler na II Guerra Mundial."Tal como o Mal invadiu as nossas aldeias e cidades nessa altura, o mesmo acontece agora. Tal como o nosso povo foi massacrado nessa altura, o mesmo acontece agora. E todo o mal que a Rússia trouxe de volta ao nosso país será derrotado, tal como o nazismo foi derrotado", garantiu o líder ucraniano, que assinou um decreto para celebrar o Dia da Vitória a 8 de maio, tal como o resto da Europa, em mais um corte com o legado soviético.A 9 de maio, a Ucrânia passará a celebrar o Dia da Europa, data que será assinalada esta terça-feira em Kiev com uma visita da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.