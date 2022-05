Zelensky convida Presidente e chanceler da Alemanha a visitarem Kiev

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, convidou o seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, e o chanceler, Olaf Scholz, a deslocarem-se a Kiev, anunciou esta quinta-feira a presidência alemã.

O convite surge três semanas depois de Zelensky se ter recusado a receber Steinmeier, em Kiev, devido aos laços que manteve com a Rússia quando foi ministro dos Negócios Estrangeiros nos governos do social-democrata Gerhard Schroeder e da conservadora Angela Merkel.

O anúncio do convite foi feito após uma conversa telefónica que Steinmeier manteve esta quinta-feira com Zelensky, que permitiu ultrapassar "irritações do passado", segundo a presidência alemã.