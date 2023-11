O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, convidou este domingo o ex-chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, a visitar a Ucrânia para ver a escalada do conflito "com os próprios olhos"."Se a Rússia nos matar a todos, vai atacar os países da NATO e vocês vão enviar os vossos filhos e filhas [para lutar]", disse Zelensky, citado pela Reuters."Se ele [Trump] puder vir aqui, precisarei de 24 minutos para explicar que não conseguirá dar conta desta guerra. Ele não pode trazer paz por causa do Putin", afirmou.