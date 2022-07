Zelensky cria comissão para monitorizar armas fornecidas pelo Ocidente

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky anunciou a criação de uma comissão parlamentar para monitorizar a utilização do armamento fornecido pelo Ocidente, para prevenir o que chamou de desinformação por parte da Rússia.

O líder ucraniano pediu na terça-feira ao parlamento da Ucrânia para implementar uma iniciativa apresentada pelo chefe do Gabinete do Presidente, Andrei Yermak, para criar a comissão.

Na declaração diária à população, Zelensky sublinhou, no entanto, que as tropas ucranianas não foram até ao momento acusadas de possível uso indevido do armamento doado pelos aliados.