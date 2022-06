Zelensky cria "Livro dos Torturados" sobre crimes de guerra russos

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que Kiev pretende elaborar um designado "Livro dos Torturadores" com as informações recolhidas sobre os "crimes de guerra" que terão sido cometidos pela Rússia durante a invasão do país.

"Na próxima semana, planeio lançar um 'Livro de Torturadores' especial, um sistema de informações que recolhe dados sobre crimes de guerra e sobre criminosos do Exército russo", disse Zelensky num discurso gravado em vídeo na terça-feira e publicado esta quarta-feira no portal da Presidência ucraniana.

"Insisti repetidamente que todos vão ser responsabilizados (pelos crimes cometidos)", disse Zelensky, recordando que já foi criado na Ucrânia "um sistema de recolha" de informações referentes a alegados crimes de guerra cometidos pelas forças russas desde a segunda invasão do país que começou no passado dia 24 de fevereiro.

O chefe de Estado ucraniano indicou que o "novo livro" vai incluir "dados específicos sobre pessoas em concreto e que são culpadas por crimes violentos contra ucranianos".

Zelensky disse ainda que o documento vai ser "um dos fundamentos da responsabilidade não só dos perpetradores diretos de crimes de guerra, soldados do Exército de ocupação, mas também dos comandantes".

"Os que deram ordens. Os que tornaram possível tudo o que fizeram na Ucrânia. Em Bucha, em Mariupol e em todas as nossas cidades e em todas as comunidades onde conseguiram chegar", reiterou o presidente ucraniano.

Pelo menos 4.253 civis morreram e 5.141 ficaram feridos em pouco mais que três meses de guerra na Ucrânia, segundo dados da ONU, que sublinha que os números reais poderão ser muito superiores.