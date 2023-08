Zelensky debate bloqueio do corredor de cereais com Ministro dos Negócios Estrangeiros turco

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, abordou esta sexta-feira "muitos assuntos importantes", entre os quais a situação do corredor de cereais do mar Negro, numa reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, que se deslocou esta sexta-feira a Kiev.

"Foram debatidos muitos assuntos importantes. A Fórmula de Paz. Os preparativos para a Cimeira de Paz Global. Os riscos do bloqueio russo do corredor de cereais do mar Negro", anunciou Zelensky no seu canal da plataforma digital Telegram.

"Estou grato à Turquia pelo seu contínuo e coerente apoio à Ucrânia", acrescentou.