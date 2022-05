Zelensky denuncia falta de unidade entre países ocidentais

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou esta quarta-feira a falta de unidade entre os países ocidentais quanto à guerra na Ucrânia, mais de três meses após o início da invasão russa.

"A minha pergunta é: existe unidade, na prática (no Ocidente) não me parece", lamentou, durante um discurso por videoconferência no fórum económico de Davos, na Suíça, em que sublinhou precisar "do apoio de uma Europa unida".

"Existe unidade sobre a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO? Não. Então o Ocidente está unido? Não", acrescentou Zelensky.