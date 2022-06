Biden diz que Zelensky desvalorizou alertas dos EUA sobre invasão russa

Joe Biden disse sexta-feira que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenky, desvalorizou os alertas dos Estados Unidos quanto a uma invasão russa do seu país. Porta-voz de Zelensky já respondeu.

"Muitas pessoas pensaram que eu estava a exagerar" ao falar sobre um ataque russo à Ucrânia antes de começar, disse o Presidente dos EUA numa receção em Los Angeles, destinada a arrecadar fundos para o Partido Democrata.

"Mas eu sabia que tínhamos informações nesse sentido. (O Presidente russo Vladimir Putin) ia cruzar a fronteira. Não havia dúvidas e Zelensky não quis ouvir", acrescentou Biden perante a imprensa.

O porta-voz do Presidente da Ucrânia, Sergei Nikiforov, em declarações ao site de notícias ucraniano LIGA.net, esclareceu este sábado, perante os comentários de Joe Biden que Zelensky falou três ou quatro vezes ao telefone no início do ano com o homólogo norte-americano sobre a situação na Ucrânia





Zelensky pediu sanções contra a Rússia, revelou o porta-voz-: "Assim, a frase ‘não quiseram ouvir’ provavelmente precisa de ser esclarecida".